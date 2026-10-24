Paris'te 110 bin kişiden barışçıl yürüyüş

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yeleklilerin katılımıyla hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki yetersizliklere ve eğitimdeki kötü şartlara karşı yürüyüş düzenlendi. Valiliğin izin verdiği yürüyüş, yerel saatle 14.00'ten Porte d'Italie'den başlayıp 17.00 civarında Porte de Vincennes'te son buldu.

FRANSA'DA 110 BİN KİŞİDEN BARIŞÇIL YÜRÜYÜŞ

Paris Emniyet Müdürlüğü gösteriye 110 bin kişinin katıldığını açıkladı. Barışçıl geçen yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi. Yürüyüşe polisler de eşlik etti. Paris'te yürüyüşün başlangıç noktası ilk olarak Bastille Meydanı olarak kararlaştırılmıştı. Ancak güzergah son anda değiştirildi ve yürüyüşün rotası başkentin dışına kaydırıldı. Paris polisi, 3 binden fazla arama yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SARI YELEKLİLER'DEN 31 EKİM İÇİN YENİ PROTESTO ÇAĞRISI

Fransa'da ülkeyi sarsan protestoların düzenlenmesine öncülük eden Sarı Yelekliler hareketi, 31 Ekim'de yeni gösteriler yapılması çağrısında bulundu. Organizatörler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "otoriter eğilimini" kınadı ve vatandaşları "kamusal özgürlükler" için ayağa kalkmaya çağırdı. Ülke çapında parlamento ve belediye binaları önünde yeni mitingler ve oturma eylemleri düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır