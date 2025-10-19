HABER

Park halindeki 2 araca çarpıp asılı kaldı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Bolu’da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarparak üzerlerine çıktı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, Alpağutbey Mahallesi Behiye Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın B. idaresindeki 14 AAL 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ZEV 43 ve 35 AKH 261 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, diğer iki otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası sürücü Akın B. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Akın B.’ye ait otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

