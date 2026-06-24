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Park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi

Malatya’da park halindeki bir araçta çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi.

Park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi

Olay, saat 13.45 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta park halinde bulunan aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar yangın tüpü ile alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürülen yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi 1

Park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi 2

Park halindeki araç yangında kullanılmaz hale geldi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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