Park halindeki araca çarpan otomobil evin çatısına çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki araca, ardından demir bariyerleri aşarak evin çatısına çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze G. idaresinde ilerleyen 10 NC 152 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce park halinde bulunan 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından durmayan otomobil, kaldırıma çıkarak demir bariyerleri aşarak bir evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki araca çarpan otomobil evin çatısına çıktı 6Kaynak: İHA

