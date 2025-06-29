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Park halindeki araca çarpıp kum tepesine saplandı

Hatay’da park halindeki araca çarparak yol kenarındaki kum tepesine saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Park halindeki araca çarpıp kum tepesine saplandı
Begüm Özkaynak

Kaza, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde yaşandı. 31 AAR 992 plakalı otomobil, park halindeki 31 AJV 684 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan kum tepesine saplandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi.

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Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Araç Otomobil kum park
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