HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Park halindeki araca sopalı saldırı

Çorum’un Osmancık ilçesinde cenaze namazına katılan bir vatandaşın park halindeki hafif ticari aracın tüm camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Park halindeki araca sopalı saldırı

Olay, Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden bir vatandaşın, cenaze merasimine katılan Kamil Büğrü’ye ait 19 HH 919 plakalı hafif ticari aracın camları, park halinde bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Cenaze namazının ardından aracının camlarının tamamen kırılmış olduğunu gören Büğrü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aracının içinde kendisine ait olmayan bir kriko ile yerde kırılmış ahşap parçası bulan Büğrü, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, araçta incelemelerde bulunarak saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan apartman görevlisi hayatını kaybettiDiyarbakır'da elektrik akımına kapılan apartman görevlisi hayatını kaybetti
Demli çayla gelen sessiz tehlike...Demli çayla gelen sessiz tehlike...

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahte diplomayla mezuniyet merakı: Telefonu ellerinden düşürmemişler

Sahte diplomayla mezuniyet merakı: Telefonu ellerinden düşürmemişler

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı

Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.