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Park halindeki tıra çarpan minibüs kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Bolu'da park halindeki tırın dorsesine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Park halindeki tıra çarpan minibüs kağıt gibi ezildi: 1 ölü

Kaza, saat 5.50 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği bilinmeyen tır, seyir halindeyken arıza yaptı. Sürücü arızalanan aracını emniyet şeridine çekti. O esnada aynı yönde seyreden minibüs, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, minibüs kağıt gibi ezildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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