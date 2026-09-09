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Parka diye çıktılar! Anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

İstanbul Sultangazi'de eşiyle telefonla görüştükten sonra 3 çocuğuyla parka gideceğini söyleyen Şenay Alan’dan (33) bir daha haber alınamadı. Genç kadın ve 3 çocuğu için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Parka diye çıktılar! Anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

İstanbul'daki olay, 7 Eylül’de Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şenay Alan, saat 12.00 sıralarında eşi Murat Alan’ı telefonla arayarak oğlu İsmail Can Alan (10), kızı Asya Alan (6) ve küçük oğlu Bulut Rüzgar Alan (3) ile parka gideceğini söyledi.

Aradan birkaç saat geçtikten sonra eşini arayan Murat Alan, telefonunun kapalı olduğunu fark etti.

KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Eşine ulaşamayan Alan, akrabaları ve komşularıyla gidebileceği yerlere bakmasına rağmen sonuç alamadı.

Parka diye çıktılar! Anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp 1

"3 ÇOCUĞUMDAN VE ANNESİNDEN HABER ALAMIYORUM"

Eşinden ve üç çocuğundan haber alamayan Murat Alan, “İşteyken eşim beni aradı. ‘Ben parka gidiyorum, çocuklarımı gezdireceğim ve biraz hava alsınlar’ dedi. Ben de ‘Sıkıntı yok, sen bilirsin, istediğin gibi yap’ dedim. Aradan 1-2 saat geçti. Arıyorum, telefonlarına ulaşamıyorum. Haber alamıyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Defalarca aradım, ulaşamadım. İki tane erkek, bir tane kız çocuğum var. Birisi 6 yaşında, birisi 9 yaşında, diğeri 3 yaşında. Bunların bulunmasını rica ediyorum. Üç çocuğumdan ve annesinden haber alamıyorum.” dedi.

Parka diye çıktılar! Anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp 2

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirten Murat Alan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Psikolojik sorunları var. Çocuklarımı alıp nereye götürdüğünü bilmiyorum. Başına bir iş gelip gelmediğini de bilmiyorum. Ben telefonla ne duyduysam onu biliyorum. Aradım, ulaşamadım, sağa sola baktım, karakola gittim, yine ulaşamadım. Karakola gidip dilekçe verdim, kayıp başvurusunda bulundum. Üç çocuk nereye gider, ne yapar, aç mı, susuz mu, düşünemiyorum.

Parka diye çıktılar! Anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp 3

Son zamanlarda bir problem yoktu ve ben onu dövmüş olsaydım veyahut da herhangi bir sıkıntım olmuş olsaydı, beni arayıp da ‘Ben parka gidiyorum, beni merak etme, çocukları bir havalandırayım’ demezdi. Telefonlarını arıyorum, ulaşamıyorum. Ne yapmam, ne etmem gerekiyor bilmiyorum. Ben bir firmada sevkiyat bölümünde çalışıyordum ve sabaha doğru işe gittiğim için bunu bana problem yapıyordu. Sabah 04.00’te işe gideceğimiz zaman kahvaltı hazırla dediğim için bana sitem ediyordu. Ben de iş bulana kadar idare et, araştırıyorum diyordum.”

"BAŞKA BİRİSİ İLE GİTTİĞİNDEN DE ŞÜPHELENİYORUM"

Torunlarının ve gelinin bulunmasını isteyen babaanne Deste Alan, “Torunlarımın bulunmasını istiyorum. İki gündür kayıplar. Aç mı, susuz mu? Nerede kaldılar? Ne oldular? Başka birisi ile gittiğinden de şüpheleniyorum. Bir mafyanın eline mi geçti, biri zorla tehdit mi etti, çocukları almak mı istedi? Onu da bilemiyorum. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gelinimin, çocuğumun, torunlarımın bulunmasını istiyorum. Telefonuna ulaşamıyorum. Sabahtan beri kaç kez aradım. Hattını mı değiştirdi, ne yaptı, ne oldu, ulaşamıyoruz.” dedi.

Parka diye çıktılar! Anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp 4

"OĞLUMLA GELİNİM ARASINDA BİR PROBLEM YOKTU"

Oğlu ile gelini arasında bir problem olmadığını belirten Deste Alan, “Bildiğim kadarıyla oğlumla gelinim arasında bir problem yoktu. Çocuklarıyla ilgileniyordu. Büyük çocuğa baskı uyguluyordu. Onlarla ilgilenme, onlarla muhatap olma diyordu. Bulamıyoruz, haber alamıyoruz. Duyan, gören, bilen varsa bize bildirsin. Gelinimin babası 3 çocuğu alıp kaçtığını duyunca, hastanede yoğun bakıma aldılar. Eğer kızında vicdan varsa meydana çıkar. ‘Baba ben buradayım, ben iyiyim’ der.” ifadelerini kullandı.

Parka diye çıktılar! Anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kayıp
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