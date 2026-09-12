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Parke taşı yüklü tır alev aldı

Adıyaman’da kilitli parke taşı yüklü tırın alev alması korkuttu.

Parke taşı yüklü tır alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında Yusuf Çalış idaresindeki kilitli parke taşı yüklü tır alev aldı.

Tırın yakıt deposu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden sürücü olaya müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırda hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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