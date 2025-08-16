HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Parkta acı olay! Bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta yerde hareketsiz şekilde yatan 54 yaşındaki Davut Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aytekin'nin parka spor yapmak için geldiği ve bir anda fenalaşarak yere yığıldığı tahmin ediliyor.

Parkta acı olay! Bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2325 Sokak'ta bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar bir kişinin yerde uzun süredir hareketsiz yattığını fark etti. İlk başta uyuduğunu düşündükleri kişiyi kontrol etmeye gelen vatandaşlar, şahsın tepki vermediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Parkta acı olay! Bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru Davut Aytekin (54) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Parkta acı olay! Bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti 2
Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Aytekin'nin parka spor yapmak için geldiği ve bir anda fenalaşarak yere yığıldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktıEvinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı
Çin, astronotlarının spor yapması için yapay zeka kullanacakÇin, astronotlarının spor yapması için yapay zeka kullanacak

Anahtar Kelimeler:
Aydın park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Büyük hayalim' diyerek satın almıştı, satılığa çıkacak

'Büyük hayalim' diyerek satın almıştı, satılığa çıkacak

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası dikkat çeken iddia

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası dikkat çeken iddia

Çanakkale'de boşaltılan köylerin sayısı 5'e yükseldi

Çanakkale'de boşaltılan köylerin sayısı 5'e yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.