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Parkta korku dolu anlar! Pota devrildi, 17 yaşındaki genç yaralandı: "Defalarca bildirdik ama müdahale yapılmadı"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden sökülen basketbol potası devrildi. Bu sırada basketbol oynayan 17 yaşındaki genç yaralanırken, bir vatandaş potanın yamuk olduğunu defalarca bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi.

Parkta korku dolu anlar! Pota devrildi, 17 yaşındaki genç yaralandı: "Defalarca bildirdik ama müdahale yapılmadı"
Begüm Özkaynak

Olay, saat 22.00 sıralarında Seka Park'taki basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler basketbol oynarken potanın direği yerinden söküldü ve pota devrildi. Olayda 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir genç yaralandı.

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Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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"DEFALARCA BİLDİRDİK AMA MÜDAHALE YAPILMADI"

Olay yerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, potanın bir süredir tehlike arz ettiğini ifade ederek, "Pota yamuktu. Güvenliklere de bildirdik. Bir kızın kolunu kesti. Defalarca 'pota yamuk' diye uyardık ama güvenlikler tarafından hiçbir müdahale yapılmadı" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit Basketbol genç
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