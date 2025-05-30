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Parkta oyun oynarken bir anda oldu! Ayağı demir çubukların arasına sıkıştı: İtfaiye ekipleri imdadına yetişti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, parkta oyun oynarken ayağı oyun grubunun demir çubuklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Parkta oyun oynarken bir anda oldu! Ayağı demir çubukların arasına sıkıştı: İtfaiye ekipleri imdadına yetişti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Parkı’nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan yabancı uyruklu 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, bir anda ayağını demir korkulukların arasına sıkıştırdı.

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İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Olay sırasında hafif panik yaşayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Mahalle sakinleri, hızlı ve başarılı müdahalelerinden dolayı ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

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Şanlıurfa İtfaiye demir park çocuk
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