Parkta skandal görüntü! Küçük çocuğa silahla atış talimi yaptırdı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıların yarattığı sarsıntıya Adana'dan gelen görüntü tuz biber ekti. Parkta oyuncak silahla atış talimi yapan çocuk ile onu yönlendiren kişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOCUK PARKINDA AKILALMAZ GÖRÜNTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. Bir kişi, yanındaki çocukla birlikte parka geldi.

ÇOCUĞA 'SİLAH KULLANMA' TALİMATLARI VERDİ

Bir süre sonra bankların üzerine karton koyan kişi, çocuğa oyuncak silahın kullanımıyla ilgili talimat vererek atış pratiği yaptırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğa atış talimi yaptırıldığı anlar, çevredekilerin tepkisini çekti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır