Parmak izi çalışmıyor sorunu ve çözümü: Mobil cihazlarda parmak izi okuyucu çalışmıyorsa ne yapılmalı?

Mobil cihazlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Kişisel ve kariyer bilgilerimizin önemli bölümü artık telefonlarımızda mevcut. Ayrıca resmi ve finansal durumumuzla ilgili hassas bilgiler de kolayca ulaşılabilir durumda. Bu durum kullanıcılarda gizlilik/güvenlik endişelerine yol açıyor.

Parmak izi çalışmıyor sorunu ve çözümü: Mobil cihazlarda parmak izi okuyucu çalışmıyorsa ne yapılmalı?
Akıllı cihazların güvenliği son yıllarda önemi giderek artan bir duruma geldi. Bankacılık bilgileri ve finansal tüm işlemlerle ilgili bilgilerin kesinlikle iyi korunması gerekiyor. Telefonlarda bulunan şifre ve PIN'ler ise tam anlamıyla koruma algısı yaratmıyor. Zararlı yazılımlar bu koruma duvarlarını aşabiliyorlar. Bu yüzden kullanıcılar için benzersiz olarak tasarlanan parmak izi teknolojisi önemli bir alternatif oluyor. Öte yandan parmak izi fonksiyonunda bazen hatalarla karşılaşılabiliyor. İşte yaşayabileceğiniz bazı hatalar ve çözümleri...

Parmak izi çalışmıyor sorunu ve çözümü: Mobil cihazlarda parmak izi okuyucu çalışmıyorsa ne yapılmalı?

1. Parmak ve sensör yüzeyinin temizliği önemlidir

Benzersiz olarak tasarlanan parmak izlerinin algılanması hassas bir teknolojidir. Parmak ucunda olan su, ter, yağ vb kirler sensör tarafından algılanamaz. Benzer şekilde sensör kısmında biriken toz, kir ve çizikler de cihazınızın parmak izini tanımasını zorlaştırabilir. Sensör kısmını temiz tutmaya özen gösterin ve sert zeminlere çarpmamasına dikkat edin.

2. Parmağınızın kavisli bir yapısı olduğunu unutmayın

Parmak izinin doğru tanıtılmasına dikkat edilmesi gerekir. Parmak izi sensörleri düz bir tabanda yer aldığı için parmak kavislerini birkaç seferde okutmak lazımdır. Bu işlem sırasında talimatlara tam anlamıyla uymuyor olmanız parmak izinin yanlış tanıtılmasına neden olabilir.

3. Ekran koruyucu ve kılıflara dikkat etmek gerekir

Ekran koruyucu ya da kılıflar parmak izinin net bir şekilde tanımlanmasına engel olabilir. Cihazlar parmak izini ilk kaydetme aşamasında sizden kılıf ve koruyucuları çıkartmanızı ister. Bu sebeple daha sonra kılıf ve koruyucu varken parmak izi farklı şekilde algılanabilir.

4. Cihazınızın sürümü güncel mi?

Cihaz sürümleri genellikle büyük boyutlarda olduğu için kullanıcılar tarafından ertelenip unutulabiliyor. Bu güncellemeler cihazınızın donanımsal ve yazılımsal özellikleri ile doğrudan etkili olabilir. Bu sebeple güncel sürüm olmayan cihazlarda parmak izi fonksiyonu devre dışı kalmış olabilir. Bu nedenle cihazınızı güncelleyip tekrar deneyebilirsiniz

5. Sistemi yeniden başlatmayı deneyin

Cihazı yeniden başlatmak bazı durumlarda basit bir çözümdür. Özellikle yoğun veri kullanılan zamanlarda cihazın sistemleri aşırı yüklenmeye maruz kalabiliyor. Oluşabilecek sistemsel hatalar birçok donanımı devre dışı bırakabilir. Cihazınızı baştan başlatmak bu sorunu düzeltebilir.

6. Teknik destek alın

Parmak izinin okunmama sebebi yazılımsal ya da donanımsal bir hata olabilir. Öncelikle cihaz üreticisinin iletişim kanallarından iletişime geçerek diğer bütün aşamaları yaptığınızı teyit edin. Eğer genel bir sorun varsa son güncellemeye bağlı olarak yazılımsal bir hata olabilir. Bu durumda kısa süreçte söz konusu yazılım hatasına yönelik yeni bir güncelleme sunulacaktır. Ancak sorun donanımsal ise telefonunuzu bir yetkili servise götürmeniz gerekebilir.

Dikkat edilmesi gereken konu, cihazınızı orijinal teknik desteğe götürmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Fabrikasyon bir hata mevcutsa cihazınız yenisiyle değiştirilebilir. Ayrıca yetkili servislerin her zaman orijinal parça desteği sağlayacağını da unutmamak gerekir.

