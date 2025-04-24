HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Parmaklarımız neden çıtlar? Sebebi nedir?

Çok yaygın olan ve birçok kişi için artık fark etmeden yapılan bir alışkanlık haline dönüşen parmak çıtlatma eylemi uzman doktorların uyardığı konulardan biridir. Riskli olacağı için aşırı derecede ve bilinçsizce parmak çıtlatma alışkanlığının kalıcı problemlere ya da ağrı ve yanmalara neden olabileceği söylenmektedir.

Parmaklarımız neden çıtlar? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Uzmanlara göre parmakları sıkarak çıtlama sesi duyana kadar bükmek, ellerde kireçlenmeye varan sorunlar oluşturabilir. Bu durum bir tür alışkanlık olarak kendini gösterir ve çoğu insanda çok uzun zamandır olduğu için hemen vazgeçilmesi zor bir durum olarak değerlendirilmektedir. Parmak çıtlatma alışkanlığından vazgeçebilmek için önce kişinin neden bu alışkanlığı edindiğinin ve temelinde ne olduğunun araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Parmaklarımız neden çıtlar?

Alanında uzman doktorların ve bilim insanlarının yaptıkları açıklamalara göre insanların eklemlerinin rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlayan eklem sıvıları nitrojen, karbondioksit ve oksijen gibi gazlar ihtiva eder. Parmak çıtlatma durumu eklem yüzeylerinin birbirlerinden hızlı bir şekilde uzaklaşması ile eklemlerin üzerinde yer alan basıncın etkisi sonucunda patlayan küçük gaz kabarcıklarının meydana gelmesi ile oluşan bir durumdur.

Sağlıklı bir alışkanlık olarak görülmeyen parmak çıtlatma alışkanlığı, yapıldıktan sonra eklemleri çevreleyen bağların hızla kopmasına neden olur. Böylece bağlar tekrar ve hızlı bir şekilde gerilir. Bu gerilme ise eklemlerde kalıcı ya da geçici hasarlara neden olabilmektedir. Uzmanlar bu nedenle bu alışkanlığın giderilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Parmak çıtlatmanın sebebi nedir?

Parmak çıtlatma hareketini zararlı bulan uzmanlar bu alışkanlıktan kurtulmak için daha fazla hareket önermektedir. Ayrıca parmak çıtlatmanın psikolojik bir temeli olduğunu savunan doktorlar öncelikli olarak bu durumun kaynağının bulunması ve tespit edilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

Oldukça yaygın bir şekilde gerçekleştirilen bu alışkanlık zaman içinde kaygılarla başa çıkamamanın ya da stres anında yapacak başka bir şey bulamamanın bir sonucu olarak meydana gelebilmektedir. Psikolojik bir temeli olduğu da düşünülen parmak çıtlatma alışkanlığından kurtulabilmek için insanların stres ile baş etmenin başka bir yolunu bulması gerektiği de önerilmektedir. Aksi takdirde bu alışkanlık nedeni ile zaman içinde eklemler hasar görebilir ya da ağrılar şişlikler gibi problemler yaşanabilmektedir. Bir alışkanlık haline gelmiş olan parmak çıtlatmanın olası bazı zararları şunlardır:

  • Ellerin ve bileklerin gücünü azaltabilir.
  • Eklemlerde kireçlenme gibi hasara neden olabilir.
  • Ellerde ve parmaklarda şişme olabilir.
  • Parmaklarda kızarma ya da yanma olabilir.
  • Aynı şekilde boyun ya da sırtı kütletme alışkanlığı da bunun arkasından gelebilir. Bu yüzden bu bölgelerde de ağrılar yaşanabilir.

Parmak çıtlatma alışkanlığından kurtulmanın yolları nelerdir?

Kireçlenmeden ağrılara birçok olumsuz etkisinin bulunabileceği parmak çıtlatma alışkanlığından kurtulmasını öneren doktorlar bunun birkaç yolu olduğunu savunmaktadırlar. Bu alışkanlıktan vazgeçebilmek için önerilen bazı yöntemler şunlardır:

  • Derin nefes alma ve nefes egzersizleri yapma
  • Meditasyon
  • Yoga
  • Stres topu kullanmak
  • Elleri oyalayacak etkinlikler ve el işleri yapmak
  • Bileğe paket lastiği takarak, parmak çıtlatma isteği her geldiğinde bu lastiği gererek bırakmak
  • Eli çok sıkmadan yumruk yapmak ve parmakları olabilecek en geniş şekilde açmak. Bu hareketi parmak çıtlatma isteği geldiğinde arka arkaya yapmak.

Günlük hayatın stresinden korunabilmek ve gerginlikle baş edebilmek için doğru yöntemleri bulmak bu tür parmak çıtlatma gibi istemsizce yapılan ve artık bir alışkanlığa dönüşen eylemleri de engelleyebilmek adına önemli bir adımdır. Bu yüzden belki profesyonel bir destek almak ya da ruha ve bedene iyi gelecek hobiler edinmek faydalı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emin Pazarcı'nın "Anan getirdi" yanıtı infial yarattı! Sosyal medyayı yine ayağa kaldırdı: Çirkin üsluba tepki yağıyorEmin Pazarcı'nın "Anan getirdi" yanıtı infial yarattı! Sosyal medyayı yine ayağa kaldırdı: Çirkin üsluba tepki yağıyor
'30° Doğu Meridyeni Kocaeli' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı'30° Doğu Meridyeni Kocaeli' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Anahtar Kelimeler:
parmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı

Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.