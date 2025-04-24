Parmaklarımız neden çıtlar? Sebebi nedir?

Uzmanlara göre parmakları sıkarak çıtlama sesi duyana kadar bükmek, ellerde kireçlenmeye varan sorunlar oluşturabilir. Bu durum bir tür alışkanlık olarak kendini gösterir ve çoğu insanda çok uzun zamandır olduğu için hemen vazgeçilmesi zor bir durum olarak değerlendirilmektedir. Parmak çıtlatma alışkanlığından vazgeçebilmek için önce kişinin neden bu alışkanlığı edindiğinin ve temelinde ne olduğunun araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Parmaklarımız neden çıtlar?

Alanında uzman doktorların ve bilim insanlarının yaptıkları açıklamalara göre insanların eklemlerinin rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlayan eklem sıvıları nitrojen, karbondioksit ve oksijen gibi gazlar ihtiva eder. Parmak çıtlatma durumu eklem yüzeylerinin birbirlerinden hızlı bir şekilde uzaklaşması ile eklemlerin üzerinde yer alan basıncın etkisi sonucunda patlayan küçük gaz kabarcıklarının meydana gelmesi ile oluşan bir durumdur.

Sağlıklı bir alışkanlık olarak görülmeyen parmak çıtlatma alışkanlığı, yapıldıktan sonra eklemleri çevreleyen bağların hızla kopmasına neden olur. Böylece bağlar tekrar ve hızlı bir şekilde gerilir. Bu gerilme ise eklemlerde kalıcı ya da geçici hasarlara neden olabilmektedir. Uzmanlar bu nedenle bu alışkanlığın giderilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Parmak çıtlatmanın sebebi nedir?

Parmak çıtlatma hareketini zararlı bulan uzmanlar bu alışkanlıktan kurtulmak için daha fazla hareket önermektedir. Ayrıca parmak çıtlatmanın psikolojik bir temeli olduğunu savunan doktorlar öncelikli olarak bu durumun kaynağının bulunması ve tespit edilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

Oldukça yaygın bir şekilde gerçekleştirilen bu alışkanlık zaman içinde kaygılarla başa çıkamamanın ya da stres anında yapacak başka bir şey bulamamanın bir sonucu olarak meydana gelebilmektedir. Psikolojik bir temeli olduğu da düşünülen parmak çıtlatma alışkanlığından kurtulabilmek için insanların stres ile baş etmenin başka bir yolunu bulması gerektiği de önerilmektedir. Aksi takdirde bu alışkanlık nedeni ile zaman içinde eklemler hasar görebilir ya da ağrılar şişlikler gibi problemler yaşanabilmektedir. Bir alışkanlık haline gelmiş olan parmak çıtlatmanın olası bazı zararları şunlardır:

Ellerin ve bileklerin gücünü azaltabilir.

Eklemlerde kireçlenme gibi hasara neden olabilir.

Ellerde ve parmaklarda şişme olabilir.

Parmaklarda kızarma ya da yanma olabilir.

Aynı şekilde boyun ya da sırtı kütletme alışkanlığı da bunun arkasından gelebilir. Bu yüzden bu bölgelerde de ağrılar yaşanabilir.

Parmak çıtlatma alışkanlığından kurtulmanın yolları nelerdir?

Kireçlenmeden ağrılara birçok olumsuz etkisinin bulunabileceği parmak çıtlatma alışkanlığından kurtulmasını öneren doktorlar bunun birkaç yolu olduğunu savunmaktadırlar. Bu alışkanlıktan vazgeçebilmek için önerilen bazı yöntemler şunlardır:

Derin nefes alma ve nefes egzersizleri yapma

Meditasyon

Yoga

Stres topu kullanmak

Elleri oyalayacak etkinlikler ve el işleri yapmak

Bileğe paket lastiği takarak, parmak çıtlatma isteği her geldiğinde bu lastiği gererek bırakmak

Eli çok sıkmadan yumruk yapmak ve parmakları olabilecek en geniş şekilde açmak. Bu hareketi parmak çıtlatma isteği geldiğinde arka arkaya yapmak.

Günlük hayatın stresinden korunabilmek ve gerginlikle baş edebilmek için doğru yöntemleri bulmak bu tür parmak çıtlatma gibi istemsizce yapılan ve artık bir alışkanlığa dönüşen eylemleri de engelleyebilmek adına önemli bir adımdır. Bu yüzden belki profesyonel bir destek almak ya da ruha ve bedene iyi gelecek hobiler edinmek faydalı olabilir.