Parola: 22! Özgür Özel'in "şok formülü" CHP kulislerinden sızdı: Riskler bir bir hesap ediliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde iktidara, Kasım 2025 için "erken seçim" kararı alınması çağrısı yaptı ve "Kararı almıyorlarsa biz bu milletin önüne bir sandık koymak için her yolu deneyeceğiz" demişti. Halk TV'den İsmail Küçükkaya ise Özel'in kendisine, "Eğer AK Parti sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şoke edici bir hamle yapacağım" dediğini söylemişti. Bir yandan "AK Parti'nin kalelerinde" mitinglere devam edilmesi, İmamoğlu için imza kampanyasının hızlandırılması dahil birden çok seçeneği devreye sokmaya hazırlanan CHP'nin kulislerinde "şok formül"ün "ara seçim" olabileceği konuşuluyor.

EN AZ 22 MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASIYLA ZORUNLU ARA SEÇİM

CHP'nin tartıştığı formül, ölüm ve istifalar nedeniyle sekiz milletvekillinin boş bulunduğu parlamentoda, en az 22 CHP milletvekili istifa ettirilerek, ara seçim kararını almasını sağlamaya dayanıyor.

İstifalar için ise CHP'nin güçlü olduğu seçim bölgelerinin tercih edilebileceği belirtiliyor.

Anayasa'nın 78. Maddesine göre parlamento bir seçim döneminde bir kez ara seçim kararı alabiliyor. Ancak bunun için genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmesi ve bir sonraki genel seçimden bir yıl önce karar alınması gerekiyor.

14 Mayıs 2023 seçimleri dikkate alındığında 30 aylık süre Kasım 2025'te doluyor. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini, yani 30 milletvekilini bulması halinde, bu seçim bölgeleri için parlamento üç ay içinde seçim kararı almak zorunda.

Bir seçim bölgesinde tüm milletvekilliklerinin boşalması halinde de yine ara seçim zorunlu.

"KASIM AYINDA OLUŞACAK İKLİME BAKACAĞIZ"

Milletvekili istifası parlamento onayına bağlı olduğu için "istifayla ara seçim" formülünün birçok açmazı olduğu CHP tarafından da kabul ediliyor.

AK Parti ve MHP, Kasım 2027'den önce bir erken veya ara seçime sıcak bakmıyor. Bu nedenle, iktidarın istifalara onay vermeyeceği ve hatta istediği milletvekillerinin istifasını kabul edip bazılarını etmeyerek ara seçim yolunu kapatabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda seçim tarihini yine iktidarın belirleyeceğine dikkat çekiliyor.

Ancak CHP yönetim katında ağırlıklı görüş, iktidarın böylesine güçlü bir tepki karşısında "seçimden kaçamayacağı" yönünde. Bu görüşü savunanlar şu tezleri öne sürüyor:

Ara seçim, anayasal bir hak ama evet teknik olarak zorlukları var. Şu anda parlamentoda sekiz üyelik boşalmış durumda. Onun için iktidara öncelikle "milletten korkma, sandığı seçmenin önüne koy" diyeceğiz.

Bu formüle yanaşmazlarsa bunun bir çözüm yoluna bakılacak. Buralardan doğabilecek riskleri bu parti hesap ediyor. Bütün bunlar göz önüne alınarak kasım ayında oluşacak iklime bakacağız.

MİTİNGLERE DEVAM EDİLECEK

CHP lideri Özel, "iktidarı erken seçime zorlama" stratejisinin bir parçası olarak mitinglerini de devam ettirme kararı aldı. Parti yönetimi, miting öncesi ve sonrasında gidilen yerlerdeki seçmen eğilimlerini de ölçüyor ve sonuçlardan memnun.

AK Parti'nin güçlü olduğu Yozgat'ta CHP'nin oylarının yüzde 38'e yükseldiğine dikkat çeken bir parti yöneticisi, "Yozgat'ta da Mersin'de de benzer sonuçları, benzer seçmen tepkilerini alıyoruz" diyor.

CHP'nin yaptığı ölçümlere göre partiye destek gençlerde en yüksek düzeydeyken, bunu 60 yaş üstü ve çoğu emekli olan seçmen izliyor.

CHP'nin oy almakta en çok zorlandığı kesim ise 30-60 yaş arası çalışan kesimler.

PROGRAM KURULTAYI HAZİRAN AYINDA

Saraçhane protestolara katılımlara dikkat çeken bazı CHP yöneticilerine göre, "Partinin toplumdan yükselen heyecanı kontrol ederken partiye uzak seçmene güven vermek için" de adımlar atması gerekiyor.

Bu konuda en önemli adım olarak ise "program kurultayı" gösteriliyor.

Partinin yeni programının onaya sunulacağı kurultay haziran ayında yapılacak.

Hazırlıklar partili üyelerin ve delegelerin de görüşü alınarak sürüyor.

"İMAMOĞLU, KAMPANYASINI SİLİVRİ'DEN YÜRÜTECEK"

CHP yönetimi İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra serbest bırakılması için başlattığı imza kampanyasını da yeni etkinliklerle hızlandırmayı planlanıyor.

Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinden sonra aldığı oy oranının üstüne çıkmak için 28 milyon dolayında oy hedefliyor.

CHP bunun iktidara "güvensizlik oyu" anlamına geleceğini savunuyor.

"İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİ PLANI" İDDİASI

İmamoğlu, tutuklanmadan önce seçim kampanyasını yürütmek için Ankara ve İstanbul'da "cumhurbaşkanlığı ofisi" açılması planlanıyordu.

Tutuklama sonrasında ofis açılışı için aceleci olmama kararı alan parti yönetimi önümüzdeki aylarda bunu yaşama geçirmeyi planlıyor.

İmamoğlu'nun cezaevinden kampanya yürüteceğini belirten bazı parti yöneticileri, "Geçmişe göre daha zor yapacağımızın farkındayız. Kadrosundan programına kadar daha dikkatli olmak zorundayız ama bunu yapacağız. Ekrem İmamoğlu Silivri'den bir cumhurbaşkanlığı kampanyasını yürütecek" dedi.

Kaynak: BBC TürkçeBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır