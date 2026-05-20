Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti binasında bulunan fotoğrafını kaldırarak, "Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz" dedi.

CHP Akçakoca parti binasında bir grup partili tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvardan kaldırıldı. İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Teşkilatı olarak sadece Akçakoca'da değil Türkiye'nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımızdan indiriyoruz.

KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ: FOTOĞRAFINI KALDIRDILAR

Bu karar; halkın hakikat arayışını siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talibidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları açıkça AK Parti'nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor. Bu söylem ve politikalar, ülkenin demokratik geleceğine zarar veriyor. Bizler AK Parti'nin çıkarları için değil halkın iradesi ve milletin menfaati için duruyoruz. Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz" diyerek Kılıçdaroğu'nun fotoğrafını duvardan indirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

