Parti üyeliği askıya alınmıştı: Eski belediye başkanı Şükrü Sözen CHP'den istifa etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz senelerde belediye başkanlığı yapan Şükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 19 kişi tutuklandı. Tutuklamaların ardından CHP MYK'da Niyazi Nefi Kara ile önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen hakkında 'Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle üyeliklerinin askıya alınması' kararlaştırıldı.

'KAMUNUN HAKKINA SAHİP ÇIKTIK'

Karar sonrası eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, partisinden istifa etti. Sözen, "Görevimizi yaparken emanete ihanet etmedik. Halimizden şikayet etmedik, büyüğümüze saygı duyduk. Küçüğümüzü sevdik. Boş ve yararsız işlerle uğraşmadık. Manavgat'ımızın öz değerlerini koruduk. Kişilere değil, halka hizmet ettik. Kötülüğe meyletmedik. Kaynaklarımızı boşa sarf etmedik. Halkımızın ve kamunun hakkına sahip çıktık. Hatamız varsa kabullendik. Haklı olduğumuz yerde de sesimizi yükselttik. Eğilip bükülmedik, kimsenin de cebine girmedik. Göreve geldikten çok kısa süre sonra hain FETÖ'nün ülkemize zarar verdiği dönemlerde biz de bu süreden nasibimizi alarak hak etmediğimiz halde 16 ay halkımıza hizmet etmekten mahrum bırakıldık. 16 ayın sonunda hiçbir ceza almadan 'hiçbir kamu zararı yoktur, hiçbir suç unsuru yoktur' ibaresiyle beraat edip kaldığımız yerden hizmetlerimize devam ettik" dedi.

'GÖREVİ ONUR VE GURURLA TESLİM ETTİM'

Görevini onur ve gururla teslim ettiğini anlatan Sözen, "Belediye başkanlığımızı tam anlamıyla yerine getirmiş olmanın vicdan rahatlığı ile görevimizi devretmişken, ne yazık ki son günlerde dede, baba ocağı olarak gördüğümüz, büyük gayret ve emeğimizin olduğuna inandığımız Manavgat Belediyesi'nin ülke genelinde üzücü bir şekilde yer alması yüreğimizi sızlattı, acıttı. Bu sürecin şokunu yaşarken mensubu olmaktan hayatımın her aşamasında gurur duyduğum, ailem ve atalarımdan bana miras olan CHP'den almış olduğum bir tebliğ, beni ve ailemi fazlasıyla üzmüştür. Yaşanan bu süreçle ilgili uzaktan ve yakından hiçbir ilgi ve alakam olmamasına rağmen üyeliğimin askıya alınmış olması tebliği ve gerekçesi, beni derinden yaralamıştır. Yaşamım boyunca hiçbir zaman halkımızın, ailemin ve partililerimin başını öne eğecek hiçbir oluşumun içinde asla olmadım. Görev sürecim de dahil olmak üzere hayatımın her aşamasında baskılara boyun eğmeden doğru bildiğim yolda dimdik yürümüşken, yaşanan bu sürecin başından beri, hak etmediğim yanlış bilgilendirmelere rağmen partime, Manavgat'ımıza ve belediyemize zarar vermemek adına sessizliğimi korudum. Herkes bilir ki Şükrü Sözen her platformda, her koşulda hakkını ve doğru bildiklerini sonuna kadar savunacak cesaret ve donanıma sahiptir. CHP çatısı altında Manavgat'ımıza ve ülkemize vermeye çalıştığım hizmet süreci hayatımın en büyük onurudur, çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır. Şeref, haysiyet ve onurum her şeyin üzerindedir. Partime zarar vermemek adına ve ismimi hak etmediğim bu sığ tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır