Pasaport harçları 2026'da rekor artışa hazırlanıyor: 10 yıllık pasaport ücreti cep yakacak!

2026 yılı için yeniden değerleme oranının %25,49 olarak belirlenmesiyle birlikte pasaport harçları da önemli ölçüde artacak. Özellikle 10 yıllık pasaport almak isteyenler, bütçelerini gözden geçirmek zorunda kalabilir.

Pasaport harçları 2026'da rekor artışa hazırlanıyor: 10 yıllık pasaport ücreti cep yakacak!
Cansu Akalp

Yeniden Değerleme Oranı ile Pasaport Harçlarına Büyük Zam Geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranını da belirledi. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için geçerli olacak yeniden değerleme oranı %25,49 olarak kesinleşti. Bu durum, ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi birçok kalemde önemli artışlara yol açacak. Vatandaşlar, özellikle pasaport harçlarındaki beklenen artıştan endişeli. Yeniden değerleme oranı, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Bu oranın yüksek çıkması, enflasyonun etkilerini doğrudan hissettiriyor. 2026 yılında pasaport almak isteyenler, özellikle uzun süreli (10 yıllık) pasaportlar için önemli bir mali yükle karşı karşıya kalacaklar.

Pasaport Harçlarındaki Beklenen Artış Ne Kadar Olacak?

Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, yeniden değerleme oranının %25,49 olarak belirlenmesi, pasaport harçlarının da bu oranda artacağı anlamına geliyor. Mevcut pasaport harçları dikkate alındığında, 10 yıllık bir pasaport almak isteyenlerin ödeyeceği ücret, önemli ölçüde artış gösterecek. Vatandaşlar, bu artışın bütçelerine olumsuz yansıyacağını düşünüyor.

Vatandaşlar Ne Diyor?

Pasaport harçlarındaki beklenen artış, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok vatandaş, artan harçlar nedeniyle seyahat planlarını ertelemek zorunda kalabileceğini belirtiyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerine sık çıkanlar ve uzun süreli pasaport almak isteyenler, bu durumdan olumsuz etkilenecek. Bazı vatandaşlar ise, pasaport harçlarının bu kadar yüksek olmasının seyahat özgürlüğünü kısıtladığını savunuyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Ekonomi uzmanları, yeniden değerleme oranının yüksek çıkmasının, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyor. Artan vergi, harç ve cezalar, hane halkı bütçesini zorlayacak ve tüketim harcamalarını azaltacak. Uzmanlar, hükümetin bu konuda ek önlemler alarak vatandaşların üzerindeki yükü hafifletmesi gerektiğini vurguluyor.

2026 yılında pasaport harçlarına gelecek zam, özellikle uzun süreli pasaport almak isteyenler için önemli bir mali yük oluşturacak. Yeniden değerleme oranının yüksek çıkması, vatandaşların bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Bu durum, yurt dışı seyahat planlarını da etkileyebilir. Vatandaşlar, hükümetten bu konuda bir düzenleme bekliyor.

