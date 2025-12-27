HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cansız bedeni, çöp poşetinde bulundu. Cinayet şüphelisi olarak sitenin apartman görevlisi gözaltına alındı. 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Apartman görevlisinin ifadesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Çöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cansız bedeni, çöp poşetinde bulundu. Olay, 25 Aralık’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Çöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası 1

TUTUKLANDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı Siraç Kartal ve kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle akrabası M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası 2

GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı Siraç Kartal’ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Kartal’ın emniyetteki ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Çöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası 3

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sümeyye Durgun’un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Sümeyye Durgun’un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da acı olay! Yaşlı kadın evinde ölü bulunduAntalya'da acı olay! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Malatya'da DEAŞ operasyonu! TutuklandılarMalatya'da DEAŞ operasyonu! Tutuklandılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Yenişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.