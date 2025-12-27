Çöp poşetinde cesedi bulunmuştu! Katil zanlısı kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cansız bedeni, çöp poşetinde bulundu. Olay, 25 Aralık’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

TUTUKLANDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı Siraç Kartal ve kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle akrabası M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı Siraç Kartal’ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Kartal’ın emniyetteki ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sümeyye Durgun’un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Sümeyye Durgun’un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır