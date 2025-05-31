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Pasif içicilik sinsi bir tehlike: Kanser ve kalp hastalığı riskini artırıyor! "Bebeklerde büyüme geriliği tehlikesi oluşturabilir" Uzmanlar uyarıyor...

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında açıklamalarda bulunan, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü, sigaranın sadece içen birey için değil, çevresindekiler için de ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Pasif içiciliğin kalp hastalıkları ve kanser riskini yüzde 27 oranında artırdığını belirten Doç. Dr. Tülücü, özellikle çocuklar ve hamileler üzerindeki etkilerin çok daha yıkıcı olduğunu vurguladı. Detaylar haberimizde...

Pasif içicilik sinsi bir tehlike: Kanser ve kalp hastalığı riskini artırıyor! "Bebeklerde büyüme geriliği tehlikesi oluşturabilir" Uzmanlar uyarıyor...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü, sigaranın sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Sigara kullanımının masum bir alışkanlık değil kronik bir hastalık olduğunu ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tülücü, "Sigara, önlenebilir bir ölüm nedenidir ve bırakmak için mutlaka tıbbi destek alınmalıdır" dedi.

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Sigaranın içinde yedi binden fazla kimyasal madde bulunduğuna ve bunlardan en az 81'inin kansere neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tülücü, "Sigarayı deneyen her üç çocuktan biri bağımlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

7 BİNDEN FAZLA KİMYASAL MADDE BULUNUYOR

Sigaranın başta akciğer olmak üzere tüm organlarda kalıcı hasar bıraktığını belirten Doç. Dr. Tülücü; sigaranın KOAH, akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını söyledi. Ayrıca damarları daraltarak kalp krizi riskini artırdığını ve bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız bıraktığını ifade etti.

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SADECE İÇENİ DEĞİL, ÇEVRESİNDEKİNİ DE ÖLDÜRÜYOR

"Pasif içicilik de aktif içicilik kadar tehlikelidir" diyen Doç. Dr. Fadime Tülücü, özellikle sigara içen ebeveynlerin çocuklarında bronşit, zatürre, astım, gibi solunum yolu rahatsızlıklarının daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Bu durumun, çocuklarda akciğer gelişimini yavaşlatabileceğini ve akciğer kapasitesinde azalmaya yol açabileceğini belirtti.

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MARUZ KALAN KİŞİLERDE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİ YÜZDE 27 ORANINDA ARTIYOR

Pasif sigara dumanına maruz kalan erişkin bireylerde, akciğer kanseri riskinin yüzde 21; kalp ve damar hastalıkları riskinin ise yüzde 27 oranında arttığını vurgulayan Doç. Dr. Tülücü, bu maruziyetin uzun yıllar devam etmesi durumunda risk oranlarının iki katına kadar çıkabileceğini ifade etti. Kadınlarda pasif içiciliğe bağlı olarak meme kanseri riskinin yüzde 70 oranında yükseldiğini belirten Doç. Dr. Tülücü, genel ölüm riskinin ise 2 ila 10 kat arttığını söyledi.

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GEBELİKTE KULLANILAN SİGARA BÜYÜME GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Gebelik döneminde sigara içilmesi ya da çocukların sigara dumanına maruz kalmasının büyüme geriliği ve boy kısalığı gibi gelişimsel sorunlara yol açabileceğini vurgulayan bulunan Doç. Dr. Fadime Tülücü, sigaranın nörotoksik etkilerinin öğrenme güçlüğü, hafıza problemleri ve gençlerde okul başarısında düşüş gibi sonuçlara neden olabileceğini dile getirdi. İleri yaşlarda ise bu etkilerin demans ve Alzheimer riskini artırdığını belirtti.

HER 10 KİŞİDEN 7'Sİ SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYOR

Sigara bırakma sürecinde "istek, destek ve tedavi" unsurlarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Fadime Tülücü, her 10 kişiden 7'sinin sigarayı bırakmak istediğini ancak yalnızca yüzde 40'ının bunu başarıyla gerçekleştirebildiğini belirtti. Sigarayı bırakmak isteyen bireylerin mutlaka doktor kontrolünde bir tedavi süreci yürütmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tülücü, "Bu süreçte tekrar başlama oldukça yaygındır, dolayısıyla düzenli takip gereklidir. En etkili sonuçlar ise ilaç tedavisi ve davranışsal terapi yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla elde ediliyor" dedi.

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(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
akciğer hastalıkları koah sigara Tütün
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