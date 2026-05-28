HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pasifik'te uyuşturucu yüklü tankere saldırı! ABD görüntüleri paylaştı

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini ve 2 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı. ABD, dün bir teknenin daha hedef alındığını açıklamıştı.

Pasifik'te uyuşturucu yüklü tankere saldırı! ABD görüntüleri paylaştı
Melih Kadir Yılmaz

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneyi daha vurduğunu duyurdu.

Pasifik te uyuşturucu yüklü tankere saldırı! ABD görüntüleri paylaştı 1

"SALDIRIDA 2 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, elde edilen istihbaratın hedef alınan teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı belirtilerek, "Düzenlenen saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

Pasifik te uyuşturucu yüklü tankere saldırı! ABD görüntüleri paylaştı 2

ABD ORDUSU DÜN BİR TEKNENİN DAHA HEDEF ALINDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CENTCOM, son olarak dün Doğu Pasifikte uyuşturucu taşıdığı doğrulanan bir diğer teknenin vurulduğunu duyurarak, "Bu saldırıda 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 2 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

Pasifik te uyuşturucu yüklü tankere saldırı! ABD görüntüleri paylaştı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolombiya'da iki silahlı grup çatıştı: 50 kişi hayatını kaybettiKolombiya'da iki silahlı grup çatıştı: 50 kişi hayatını kaybetti
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdularİran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.