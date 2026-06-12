HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Paşinyan’dan Putin’e "Rusya Günü" tebriği

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçim zaferi dolayısıyla henüz kendisini tebrik etmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "Rusya Günü" nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Paşinyan’dan Putin’e "Rusya Günü" tebriği

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Günü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi. Paşinyan mesajında, "Bu önemli bayram, Rusya vatandaşlarının ülkelerinin geleceğine karşı duydukları sorumluluğu ve dostane Rus halkının ülkelerinin kalkınma yolunu bağımsız olarak seçme arzusunu somutlaştırıyor. Ermenistan ve Rusya halkları arasındaki çok yönlü bağların yanı sıra birbirlerinin egemenliğine ve devlet çıkarlarına saygı temelinde açık ve yapıcı bir diyaloğa yönelik karşılıklı istekliliğin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve mevcut tüm imkanların değerlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Paşinyan mesajının sonunda, Putin’e devlet faaliyetlerinde başarılar dilerken, Rusya halkı için de refah ve esenlik temennisinde bulundu.

Putin henüz Paşinyan’ı tebrik etmedi
Rusya lideri Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı 7 Haziran parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı henüz tebrik etmedi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Paşinyan’ı tebrik edip etmeyeceği yönündeki sorulan soruya, "nihai resmi sonuçları bekleyecekleri" cevabını vermişti. Peskov, Moskova’nın süreci yakından takip ettiğini, ancak tebrik için henüz erken olduğunu belirterek, "Nihai resmi sonuçları beklemek önemli. Bildiğiniz gibi pek çok belirsiz nokta söz konusuydu. Seçim sürecine ilişkin çok sayıda ihlal raporu ve usulsüzlük ihbarı gördük. Bu nedenle resmi sonuçları ve nihai kararları beklemeyi tercih ediyoruz" demişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırın altında kalan baba ve oğlu onlarca esnafın müdahalesiyle kurtarıldıTırın altında kalan baba ve oğlu onlarca esnafın müdahalesiyle kurtarıldı
Bozdoğan Belediyesi’nden, Yazıkent’te parke taşı çalışmasıBozdoğan Belediyesi’nden, Yazıkent’te parke taşı çalışması

Anahtar Kelimeler:
Nikol Paşinyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.