Pastanenin önüne geldi, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı!

Olay, Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki bir pastanede saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pastanenin önüne gelen bir kişi, alışılmadık hareketler sergilemeye başladı. Şüphelinin davranışlarından rahatsız olan çalışanlar, içeri girmesini engellemek amacıyla iş yerinin kapısını kilitledi.

Kapının önünden ayrılmayan kişinin zaman zaman gülmesi ve içeri girmeye çalışması üzerine 2 kadın çalışan, kapıyı tutarak şüphelinin girişini engellemeye çalıştı.

ELLERİNE SOPA ALIP KAPIDA BEKLEDİLER

Şüphelinin hareketleri nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan çalışanlar, kendilerini korumak amacıyla ellerine sopa aldı.

Bir süre kapının arkasında bekleyen kadınlar, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederken durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"KAPIYI ZORLUYOR, MAHSUR KALDIK"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın çalışanlardan birinin yaşadıkları korkuyu anlattığı duyuldu.

Kadın çalışan, "Bakın sopayla duruyoruz şu an. Böyle bir adam. Kapıyı zorluyor mahsur kaldık açamıyoruz kapıyı. Tipi de bu şekilde kapıdan gitmiyor bu adam. Kimse de yardım etmiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde şüphelinin anlaşılmayan sözler söylediği, zaman zaman güldüğü ve pastanenin kapısına tekme attığı anlar da yer aldı.

ŞÜPHELİ ÖZEL HASTANEDE DE AYNI DAVRANIŞLARI SERGİLEMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin pastanenin önündeki davranışlarını daha sonra bir özel hastanede de tekrarladığını belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelinin F.K. (43) olduğu tespit edildi.

Kimliği belirlenen F.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK

Şüpheli F.K.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.