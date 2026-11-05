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Pastanenin önüne geldi, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı!

İstanbul Sultangazi'de bir pastanenin önüne gelen kişinin sergilediği sıra dışı davranışlar, iş yeri çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı. Şüphelinin içeri girmesinden endişelenen 2 kadın çalışan, kapıyı kilitleyerek ellerine aldıkları sopayla beklemeye başladı. Olayın ardından kimliği belirlenen 43 yaşındaki F.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pastanenin önüne geldi, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı!
Sariye Nur Dönmez

Olay, Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki bir pastanede saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pastanenin önüne gelen bir kişi, alışılmadık hareketler sergilemeye başladı. Şüphelinin davranışlarından rahatsız olan çalışanlar, içeri girmesini engellemek amacıyla iş yerinin kapısını kilitledi.

Pastanenin önüne geldi, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı! 1

Kapının önünden ayrılmayan kişinin zaman zaman gülmesi ve içeri girmeye çalışması üzerine 2 kadın çalışan, kapıyı tutarak şüphelinin girişini engellemeye çalıştı.

Pastanenin önüne geldi, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı! 2

ELLERİNE SOPA ALIP KAPIDA BEKLEDİLER

Şüphelinin hareketleri nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan çalışanlar, kendilerini korumak amacıyla ellerine sopa aldı.

Bir süre kapının arkasında bekleyen kadınlar, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederken durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Pastanenin önüne geldi, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı! 3

"KAPIYI ZORLUYOR, MAHSUR KALDIK"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın çalışanlardan birinin yaşadıkları korkuyu anlattığı duyuldu.

Kadın çalışan, "Bakın sopayla duruyoruz şu an. Böyle bir adam. Kapıyı zorluyor mahsur kaldık açamıyoruz kapıyı. Tipi de bu şekilde kapıdan gitmiyor bu adam. Kimse de yardım etmiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde şüphelinin anlaşılmayan sözler söylediği, zaman zaman güldüğü ve pastanenin kapısına tekme attığı anlar da yer aldı.

ŞÜPHELİ ÖZEL HASTANEDE DE AYNI DAVRANIŞLARI SERGİLEMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin pastanenin önündeki davranışlarını daha sonra bir özel hastanede de tekrarladığını belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelinin F.K. (43) olduğu tespit edildi.

Kimliği belirlenen F.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK

Şüpheli F.K.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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