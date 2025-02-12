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  4. Pastel boya ile bıçağını boyayarak market soygunu gerçekleştirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Pastel boya ile bıçağını boyayarak market soygunu gerçekleştirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

12.02.2025 15:54
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.02.2025 15:54
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Bolu’da, gittiği zincir markette kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları gasbeden İ.D. (20) tutuksuz yargılandığı davada, bıçağı kanlı gibi görünmesi için önceden kırmızı pastel boya ile boyadığını söyledi.

Olay, geçen yıl 4 Ekim’de akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markete giden İ.D., bir süre dolaştıktan sonra müşterilerin çıkmasının ardından kasaya yöneldi. Şüpheli, elindeki bıçakla kasiyeri tehdit etti, kasadaki paraları gasbedip, kaçtı. Şüpheli, olaydan 2 saat sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakaladı. İ.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin paraları gasbettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

İ.D. hakkında Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı. İ.D.’nin çaldığı paralar avukatı aracılığıyla markete ödenmesi için adli emanete teslim edildi. İ.D.’nin tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

pastel boya-s

BIÇAĞINI PASTEL BOYA İLE KIRMIZIYA BOYAMIŞ

İ.D. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık İ.D.’nin yanı sıra kasada bıçakla tehdit ettiği marketin kasiyeri D.İ. ile marketin müdürü S.Ç de hazır bulundu. Bıçağı kırmızı pastel boyayla boyayarak, kanlı bıçak gibi görünmesini sağladığını söyledi.

pastel boyaa

"AİLEMLE MADDİ SORUNLARIM VARDI"

“Kasiyere kendilerine bir şey yapmayacağımı söyleyerek kasadaki paraları vermesini istedim. Daha sonra kasiyer ile birlikte marketin ofis bölümüne geçtik, orada da para vardı. Elimdeki bıçakla ofisteki bilgisayarları bıçaklayarak zarar verdim. Ailemle maddi sorunlarım vardı. Psikoloji sorunlar yaşıyordum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

pastel-boya-ile-soygun

"SESSİZ OL VE PARALARI ÇIKAR"

Kasiyer D.İ. ise “Sessiz ol ve paraları çıkar’ dedi. Çok korktum. Paraları aldı ve sonra ofis bölümüne götürdü beni. Bir ara biz müdürümle birlikte odadaki lavaboya kaçarak, içeriden kendimizi kilitledik. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Market müdürü S.Ç de şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi ve cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
soygun market ev hapsi bıçak Zincir market boya
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