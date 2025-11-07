HABER

'Pastırma sıcakları' yerini kara kışa bırakıyor: Lapa lapa kar geliyor! "Sert ve yağışlı geçecek"

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yurtta kar yağışının olup olmayacağı merak edildi. Konu hakkında konuşan Meteoroloji uzmanları İstanbul'da bu kış 1-2 defa kar yağabileceğini belirtiyor ve özellikle kuzey kesimleri için uyarılarda bulunuyor. Bu kış sert ve yağışlı geçebilir. İşte il il hava durumu tahminleri...

Yaz ayları bir hayli yüksek sıcaklıklarla geride kalırken sonbahar da beklenen yağışları getirmedi. Düşük baraj seviyeleri alarm verirken hava sıcaklıkları ise hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını aktardı.

Sonbaharda beklenen yağışların görülmediğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, "Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor." dedi.

Sıcaklıkların ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğini belirten Dr. Özdemir, "Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla 'pastırma sıcakları' devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek" diyor.

'DAHA YAĞIŞLI VE SOĞUK'

Son meteorolojik verilere göre, bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesi bekleniyor. "Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz" diyen Dr. Özdemir, tahminlerini şöyle sürdürüyor:

"Yağışlar bölgeye göre değişecektir. Deniz kenarında yağmur şeklinde, yüksek yerlere çıkıldığı zaman da kar yağışları görüleceğini ümit ediyoruz. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Trabzon, Bolu gibi yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde veya rakımı yüksek olan bölgelerde kar yağışları görebiliriz."

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman yağışlı havanın etkili olacağını vurgulayan Dr. Özdemir, "Çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşamayacağız. Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak. Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir’in tahminlerinde İstanbul'dan da bahsetti:

"Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak. Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor. Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az 1-2 defa İstanbul’da kar yağışını göreceğimizi ümit ediyoruz"

