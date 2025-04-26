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Patates çuvallarının altından kaçak göçmenler çıktı

Iğdır’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, patates çuvallarının arasına gizlenmiş 4 kaçak göçmen yakalandı.

Patates çuvallarının altından kaçak göçmenler çıktı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede il genelinde yürütülen analiz çalışmaları kapsamında Tuzluca ilçe girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının arasına yerleştirilen özel bölmede 4 yabancı uyruklu şahsın gizlendiği tespit edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü S.A. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Patates çuvallarının altından kaçak göçmenler çıktıBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
göçmen göçmen kaçakçılığı
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