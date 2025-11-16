Patnos gençlik merkezinde sinema etkinliği ilgi gördü

Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Patnos Spor ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sinema buluşması, yoğun katılımın sağlandığı sıcak bir atmosferde gerçekleştirildi.

Merkezde oluşturulan salonda çocuklar gösterilen filmle keyifli anlar yaşarken, onlara eşlik eden anneler de sergilenen sahnelere kahkahalarıyla ortak oldu. Etkinlik süresince oluşan samimi ortam, merkezin toplumsal birlikteliğe katkısını bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Fatih Alparslan, merkezinin yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını belirterek, "Burası dostluğun, paylaşmanın ve birlikte eğlenmenin adresi haline geldi" dedi.

Kaynak: İHA