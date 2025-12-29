Patnos'ta karla mücadele devam ediyor

Patnos Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi ekipleri, İlçe Özel İdaresi Müdürü Gündoğdu Kısa koordinasyonunda zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden sahada görev yaptı. Kar kalınlığının yer yer yüksek seviyelere ulaştığı köy yollarında iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşların ulaşım sorunu kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Ekipler, sadece ana köy yollarında değil, mezra ve bağlantı yollarında da kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek ulaşımın aksamaması için büyük çaba sarf etti. Özellikle acil durumlar, hasta ve yaşlı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların öncelikli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, kış mevsimi boyunca kar yağışının etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin, olası yeni kar yağışlarına karşı hazır beklediği ve karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Patnos'ta yürütülen bu özverili çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, kırsalda yaşayan vatandaşlar emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır