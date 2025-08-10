HABER

Patnos’ta "Süper Ay" Gökyüzünü Aydınlattı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün gece gökyüzünde nadir rastlanan doğa olaylarından biri yaşandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün gece gökyüzünde nadir rastlanan doğa olaylarından biri yaşandı. "Süper Ay" olarak bilinen ve Dünya’ya en yakın konumuna gelen dolunay, Patnos semalarında büyüleyici bir manzara oluşturdu.

Vatandaşlar, normalden daha büyük ve parlak görünen ayı hayranlıkla izlerken, bazıları bu eşsiz anı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi. Gece boyunca adeta doğal bir spot ışığı gibi şehri aydınlatan Süper Ay, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı.

Uzmanlar, Süper Ay’ın her zaman görülmediğini ve Dünya ile Ay arasındaki mesafenin en kısa olduğu dönemde dolunay evresine denk geldiğinde bu görüntünün oluştuğunu belirtiyor. Patnos’ta bu doğa olayı, hem gökyüzü tutkunlarının hem de fotoğrafçıların ilgisini çekti

(DHA)

