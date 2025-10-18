HABER

Patnos’ta Toki Konut Projesi’nin Sonuna Yaklaşıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde uzun süredir vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen ve büyük bir ilgiyle takip edilen TOKİ konut projesinde sona doğru adım adım yaklaşılıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen bu kapsamlı proje çerçevesinde, ilçe genelinde toplamda 130 daireden oluşan modern konutların inşası planlanıyor. Bu projeyle birlikte hem bölgedeki konut ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak hem de vatandaşlar daha çağdaş ve konforlu yaşam alanlarına kavuşma imkânı elde edecek.

Modern mimarisi ve sağlam yapısıyla dikkat çeken bu konutlar, ilçenin çehresine değer katmayı ve yerel halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasına az bir süre kalmışken, vatandaşlar şimdiden yeni evlerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklemeye başladı.

(İHA)

Ağrı
