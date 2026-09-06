HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Patnos’ta trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü yetişkin, 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Patnos Hayvan Borsası Kavşağı’nda meydana geldi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü yetişkin, 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Patnos Hayvan Borsası Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç, kavşakta kontrolsüz şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve Patnos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yürütüldü. Ekipler, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldiHakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi
ABD vurdu, İran tankeri battı! Görüntüler paylaşıldıABD vurdu, İran tankeri battı! Görüntüler paylaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.