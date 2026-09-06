Patnos’ta trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü yetişkin, 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Patnos Hayvan Borsası Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç, kavşakta kontrolsüz şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 yetişkin ve 1 çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve Patnos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yürütüldü. Ekipler, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır