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Patpat ile dere yatağına uçtu! Cansız bedeni saatler sonra bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yoğun sis nedeniyle 42 yaşındaki Selim Bektaş’ın kontrolünden çıkan ‘patpat’ adı verilen tarım aracı gece saatlerinde dere yatağına yuvarlandı. Yakınlarının ulaşamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında Bektaş’ın cansız bedeni saatler sonra bulundu.

Patpat ile dere yatağına uçtu! Cansız bedeni saatler sonra bulundu

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kocaali İlçesi Görele Mahallesi’nde meydana geldi. Görele Mahallesi’ndeki kahvehaneden Yalpankaya Mahallesi’ndeki evine dönmekte olan evli, 3 çocuk babası Selim Bektaş yönetimindeki patpat, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Bektaş’tan uzun süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde güzergahta arama gerçekleştirdi. Saat 16.00 sıralarında Bektaş ve aracını bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bektaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bektaş’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza patpat
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