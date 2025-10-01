HABER

Patronunun aracını kaçırdı, polis ekiplerinden kaçtı! 14 yaşındaki sürücü gazetecileri tehdit etti

Aksaray'da patronunun aracını kaçıran çocuk, kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. İhbar üzerine peşine düşen polis ekiplerinden de kaçan çocuk sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. 14 yaşındaki İ.O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Aksaray küçük yer, polisin olmadığı yerde sizinle denk geliriz" diyerek tehdit etti.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İ.O. çalıştığı iş yerinde patronuna ait aracı alarak kaçtı.

ARACI KAÇIRDI

Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyon başına geçen çocuk sürücü, kaçırdığı araçla kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. Patronunun ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çocuğun kaçtığı aracı E-90 kara yolunda gören ekipler çocuğa 'dur' ihtarında bulundu.

POLİSLE KOVALAMACA YAŞADI

İhtara uymayan İ.O., polisten de kaçmaya başlarken çocuk ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu çocuk sürücü galericiler sitesinde polisin önünü kesmesiyle yakalandı.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Araçtan indirilen İ.O.'nın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden çocuk, "Ehliyetim yoktu, sanki kötü bir şey yaptık? Ehliyetim olsa zaten kaçmazdım, ama Aksaray küçük yer, polisin olmadığı yerde sizinle denk geliriz" diyerek gazetecileri tehdit etti.

Ehliyetsiz araç kullanmak ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan İ.O.'ya 15 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. (İHA)

