Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! Mal varlıklarına el konuldu, 25 gözaltı

Yasa dışı bahis ve oradan elde edilen haksız kazançla mücadele devam ediyor. Son olarak Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı. Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'nin suç tarihinden sonra edinilen mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Paybull a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! Mal varlıklarına el konuldu, 25 gözaltı 1

Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Paybull a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! Mal varlıklarına el konuldu, 25 gözaltı 2

Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

