Paylaşan paylaşana! Google'ın 'beyin yakan' mülakat sorusu sosyal medyada dolaşıma girdi, gündem oldu... İşte gelen cevaplar!

Teknoloji devlerinin işe alım süreçleri her zaman merak konusu olmuştur. Özellikle Google, alışılmışın dışında mülakat sorularıyla hem adayların zekasını hem de stres altında düşünme becerilerini ölçmesiyle biliniyor. Son günlerde ise bu tarz sorulardan biri olduğu iddia edilen, adeta “beyin yakan” bir soru sosyal medyada gündem oldu.

"BİR MADENİ PARA KADAR KÜÇÜLDÜNÜZ..."

"Google'ın mülakat sorusu" olduğu iddia edilen soru, birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Soru ise şu şekilde:

"Bir madeni para kadar küçüldünüz ve 60 saniye içinde çalışacak bir blenderın içine düştünüz. Ne yaparsınız?"

İŞTE GELEN CEVAPLAR!

Google'ın mülakat sorusu olduğu iddia edilen soruya birçok yanıt geldi. Bazı kullanıcılar bu soruya, zıplayarak rahatça kurtulabileceği yönünde yanıt verirken, kimileri ise yatay bir şekilde yatarak blender'dan kurtulabileceğini söyledi. Bazı kullanıcılar da cevabı Grok'tan istedi.

Google’ın bu tarz soruları yıllardır tartışma konusu. İnsan kaynakları uzmanlarına göre bu tip “imkansız senaryolar”, adayın stres yönetimini ve mantıksal düşünme becerisini görmek için birebir.

Sorunun ise tek bir yanıtının olmadığı, ama verilen yanıtın problem çözme yaklaşımını ortaya koymasının esas hedef olduğu öne sürülüyor.