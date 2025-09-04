HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Paylaşan paylaşana! Google'ın 'beyin yakan' mülakat sorusu sosyal medyada dolaşıma girdi, gündem oldu... İşte gelen cevaplar!

Google, işe alım sürecinde sıra dışı ve yaratıcı mülakat sorularıyla biliniyor. Bu sorular, adayların yalnızca bilgi düzeyini değil, aynı zamanda problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını da ölçüyor. Son dönemde sosyal medyada Google'ın mülakat sorusu olduğu öne sürülen bir sorunun da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı görüldü. Adeta beyin yakan bu soru, şu sıralar sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Paylaşan paylaşana! Google'ın 'beyin yakan' mülakat sorusu sosyal medyada dolaşıma girdi, gündem oldu... İşte gelen cevaplar!
Enes Çırtlık

Teknoloji devlerinin işe alım süreçleri her zaman merak konusu olmuştur. Özellikle Google, alışılmışın dışında mülakat sorularıyla hem adayların zekasını hem de stres altında düşünme becerilerini ölçmesiyle biliniyor. Son günlerde ise bu tarz sorulardan biri olduğu iddia edilen, adeta “beyin yakan” bir soru sosyal medyada gündem oldu.

"BİR MADENİ PARA KADAR KÜÇÜLDÜNÜZ..."

"Google'ın mülakat sorusu" olduğu iddia edilen soru, birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Soru ise şu şekilde:

"Bir madeni para kadar küçüldünüz ve 60 saniye içinde çalışacak bir blenderın içine düştünüz. Ne yaparsınız?"

İŞTE GELEN CEVAPLAR!

Google'ın mülakat sorusu olduğu iddia edilen soruya birçok yanıt geldi. Bazı kullanıcılar bu soruya, zıplayarak rahatça kurtulabileceği yönünde yanıt verirken, kimileri ise yatay bir şekilde yatarak blender'dan kurtulabileceğini söyledi. Bazı kullanıcılar da cevabı Grok'tan istedi.

Paylaşan paylaşana! Google ın beyin yakan mülakat sorusu sosyal medyada dolaşıma girdi, gündem oldu... İşte gelen cevaplar! 1

Paylaşan paylaşana! Google ın beyin yakan mülakat sorusu sosyal medyada dolaşıma girdi, gündem oldu... İşte gelen cevaplar! 2

Paylaşan paylaşana! Google ın beyin yakan mülakat sorusu sosyal medyada dolaşıma girdi, gündem oldu... İşte gelen cevaplar! 3

Paylaşan paylaşana! Google ın beyin yakan mülakat sorusu sosyal medyada dolaşıma girdi, gündem oldu... İşte gelen cevaplar! 4

Google’ın bu tarz soruları yıllardır tartışma konusu. İnsan kaynakları uzmanlarına göre bu tip “imkansız senaryolar”, adayın stres yönetimini ve mantıksal düşünme becerisini görmek için birebir.

Sorunun ise tek bir yanıtının olmadığı, ama verilen yanıtın problem çözme yaklaşımını ortaya koymasının esas hedef olduğu öne sürülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
150 bin lira için gitmiş! Savcı Kayhan'ı öldüren genç katil her şeyi anlattı: "Paramı ödemeyince aramızda tartışma çıktı"150 bin lira için gitmiş! Savcı Kayhan'ı öldüren genç katil her şeyi anlattı: "Paramı ödemeyince aramızda tartışma çıktı"
Kurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istediKurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istedi

Anahtar Kelimeler:
mülakat Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu

G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...

G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.