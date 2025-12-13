HABER

Pazar alışverişi için evden çıktı, kamyonun altında can verdi

Manisa’da pazar alışverişine gitmek için evden çıkan yaşlı adam, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Pazar alışverişi için evden çıktı, kamyonun altında can verdi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyadeler Mahallesi’nde ikamet eden Fahri Namber (66), Kemaliye Mahallesi’nde kurulan halk pazarına gitmek üzere yola çıktı.

Namber'e yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 FV 1998 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fahri Namber, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

