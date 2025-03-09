Pazar yerinin değişmesine tepki gösteren esnaf, satışları durdurdu

Esenevler Mahallesi 392. Sokak’ta kurulan pazar alanı, Atakum Belediyesi tarafından alınan kararla kaldırılarak, 372. Sokak’a taşınmasına karar verildi. Alınan kararın ardından duruma tepki gösteren esnaf, tezgahları açıp satışları durdurdu.

Pazar alanından esnafın ve halkın memnun olduğunu, alınan kararın iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı ise “Bu pazar yerini 300 metre yukarıdaki bir mahalleye kaldırmak istiyorlar. Oradaki mahalleli de oraya pazar kurulmasını istemiyor. Hem vatandaş hem de esnaf mağdur. Biz belediyemizden pazarın burada kalmasını istiyoruz. Pazarcı arkadaşlarımız dün akşam buraya gelip sabaha kadar burada durmuşlar. Tepki olarak pazarı açıp satış yapmıyorlar” diye konuştu.

‘VATANDAŞLARDA RAHAT BİR ŞEKİLDE BURADAN ALIŞVERİŞ YAPABİLİYOR’

Pazar esnafından İsmail Kesim, “Bu pazar yerinde hiçbir sıkıntımız olmamasına rağmen belediye bizi buradan kaldırıp yukarı bölgelere taşımak istiyor. Tramvay ve trafik sorunu olduğundan dolayı belediye bu kararı aldıklarını söylüyor ama bizim pazar bölgemiz tramvay durağına kadar gitmiyor. Biz pazarcılar olarak bu bölgede hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlar da rahat bir şekilde buradan alışveriş yapabiliyor. Burada çay ocağımız, lokantamız, tuvaletimiz ve camimiz var. Yukarıda bize söyledikleri alanda hiçbir şey yok. Bizde bu kararın yanlış olduğunu söyleyerek boykot yapıyoruz. Pazarımızı aynı yere kurup satış yapmıyoruz. Bu iş çözülene kadar da satış yapmayı düşünmüyoruz. Belediye başkanına ve yardımcısına ulaşamıyoruz. Kimse bizi gelip ciddiye almıyor. 180 kişinin şikayeti olduğu söyleniyor. Ama biz vatandaşa sorduğumuzda pazarın bu bölgede kurulmasını istiyor. Yukarı bölgede bulunan mahalleli de bizi istemiyor. Oradaki mahalleli rahatsız oluyor da biz rahatsız olmayacağız mı diyor. O zaman biz pazarcılar olarak nereye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

‘PAZAR YERİ İÇİN ŞU ANKİ BÖLGE DAHA AVANTAJLI’

Vatandaşlardan Özge Özen, “Pazar yerlerinin tramvaya yakın olması gerekiyor. Buradaki pazarın yukarı taraflara taşınması arabası olmayan insanları mağdur edecek. O yüzden pazarın burada olması çok daha mantıklı. Samsun’da bütün pazar yerleri tramvaya yakın. Her yerde bu şekilde. Burası tramvaya çok yakın olduğundan dolayı tabi ki pazar yeri için burası avantaj ve yıllardır bu durum böyleydi. Bu düzenin değişmesi bizi çok mağdur edecek” dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır