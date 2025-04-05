Pazartesi ve salı gününe dikkat! İstanbul Valiliği uyardı: "Etkili olacak"

İstanbul Valiliği'nden İstanbullulara uyarı geldi. Valilik açıklamasında "Yağışların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 Nisan 2025 Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor." diyerek vatandaşları uyardı.

Valilik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Yağışların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

8 Nisan 2025 Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."