Pazaryeri’nde trafik bilinci küçük yaşta başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geleceğin bilinçli sürücüleri ve duyarlı yayalarını yetiştirmek amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler hem eğlendi hem de hayat kurtaracak kuralları yerinde öğrenme fırsatı buldu. İlçede düzenlenen programda, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulması, kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması ve güvenli ulaşım kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi. Eğitim boyunca jandarma ve polis trafik ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını sade ve anlaşılır bir dille anlatarak uygulamalı gösterimler gerçekleştirdi.

Miniklere özellikle yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıkları ve levhalarının anlamları ile trafikte dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte trafik ekip araçları ve görev sırasında kullanılan ekipmanlar da tanıtıldı.

Uzmanlar, trafik eğitimlerinin küçük yaşlarda verilmesinin gelecekte yaşanabilecek kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Çocuk yaşta kazanılan trafik bilincinin sadece bireysel güvenliği değil, toplumun genel trafik kültürünü de doğrudan etkilediği vurgulanıyor.

Yetkililer ise trafik kurallarına uyan nesiller yetiştirmenin, güvenli bir toplum oluşturmanın temel taşlarından biri olduğunu belirterek benzer eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
