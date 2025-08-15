Pegasus Havayolları, 1 Eylül’de Hatay uçuşlarına başlayacaklarını duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nda 1. etap çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirterek, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yardımcı pist ve 10 uçak kapasiteli yeni apronu devreye alacaklarını açıklamıştı.

"HATAY'A DİREKT UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLIYOR"

Eylül ayı itibariyle uçuşlara açılacak olan Hatay Havalimanı için Pegasus Havayolları uçuşlara başlanılacağını açıkladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay’a direkt uçuşlarımız 1 Eylül’de yeniden başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den ve Kuzey Kıbrıs’tan Hatay’a direkt olarak uçabilirsiniz" denildi.

Pegasus, haftada 7 sefer İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay, haftada 4 sefer ise Kuzey Kıbrıs-Hatay seferlerini gerçekleştirecek.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır