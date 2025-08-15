HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Pegasus Havayolları, 1 Eylül’de Hatay uçuşlarına başlayacaklarını duyurdu!

Pegasus Havayolları, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı’na 1 Eylül tarihi itibariyle uçuşlara başlayacaklarını duyurdu.

Pegasus Havayolları, 1 Eylül’de Hatay uçuşlarına başlayacaklarını duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nda 1. etap çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirterek, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yardımcı pist ve 10 uçak kapasiteli yeni apronu devreye alacaklarını açıklamıştı.

"HATAY'A DİREKT UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLIYOR"

Eylül ayı itibariyle uçuşlara açılacak olan Hatay Havalimanı için Pegasus Havayolları uçuşlara başlanılacağını açıkladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay’a direkt uçuşlarımız 1 Eylül’de yeniden başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den ve Kuzey Kıbrıs’tan Hatay’a direkt olarak uçabilirsiniz" denildi.

Pegasus, haftada 7 sefer İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay, haftada 4 sefer ise Kuzey Kıbrıs-Hatay seferlerini gerçekleştirecek.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldıHava boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Bin 400 liralık borç tartışması tüfekli saldırıya dönüştüBin 400 liralık borç tartışması tüfekli saldırıya dönüştü

Anahtar Kelimeler:
Hatay Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Dönüş yolcuğu başladı! Kapıkule adım adım: "Vücudun orada ama kalbin burada"

Dönüş yolcuğu başladı! Kapıkule adım adım: "Vücudun orada ama kalbin burada"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.