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Pekmez ocakları bu kez pestil için yandı

Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi’nde dut hasadının ardından geleneksel pestil yapımına başlandı.Yıllardır Karnavas Dut Pekmezi ile ün kazanan mahallede, bu kez kazanlar dut pestili için kaynadı.

Pekmez ocakları bu kez pestil için yandı
Çiğdem Sevinç

Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi’nde dut hasadının ardından geleneksel pestil yapımına başlandı.

Yıllardır Karnavas Dut Pekmezi ile ün kazanan mahallede, bu kez kazanlar dut pestili için kaynadı. Bölge halkı tarafından her yıl yaz aylarında yapılan dut pekmezinin ardından, olgunlaşan dutlardan kış aylarında tüketilmek üzere pestil hazırlığı başladı. Ağaçlardan silkelenerek toplanan dutlar, temizlendikten sonra dev kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatılıyor. Elde edilen şıra, unla birlikte hamur kıvamına getirilerek tekrar pişiriliyor. Kıvam alan karışım, tahta kaşık ve kepçelerle bezlerin üzerine dikkatlice yayılıyor.

Bez üzerine serilen pestil, güneş altında iki gün boyunca kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra ıslatılarak bezlerden ayrılan pestiller, kışa saklanmak üzere tahta sandıklara yerleştiriliyor. 2009 yılında coğrafi işaret belgesi alan Karnavas Dut Pekmezi üretimiyle tanınan Ormanağzı Mahallesi, şimdi de dut pestiliyle dikkat çekiyor. Erzurum’da sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte bu geleneksel yöntemle yapılan pestil, hem sağlıklı hem de doğal bir kışlık besin olarak sofralarda yerini alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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