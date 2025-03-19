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  4. Pencereden girip evdeki ziynet eşyalarını çaldı! Altın hırsızı polisten kaçamadı

Pencereden girip evdeki ziynet eşyalarını çaldı! Altın hırsızı polisten kaçamadı

19.03.2025 18:49
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Balıkesir’de bir eve girerek çok sayıda altın ziynet eşyası çalan şahıs polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Pencereden girip evdeki ziynet eşyalarını çaldı! Altın hırsızı polisten kaçamadı

Balıkesir’in Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesinde bir eve pencereden girerek evdeki 7 adet 22 ayar adana burması bilezik, 4 adet 22 ayar farklı genişlik ve gramlarda bilezik, 5 adet zincire takılı reşat altın, 4 büyük altın, 3 çeyrek altın ve bir yarım altın çalan şahıs hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

240 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan 240 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından şüpheli şahıs U.K. Balıkesir’in Edremit ilçesinde yakalandı.

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Adli mercilere sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Hırsız Balıkesir Altın ziynet altın
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