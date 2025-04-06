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Pendik'te 4 katlı binanın bahçe zemini çöktü

Pendik'te dört katlı binanın bahçe zemininin bir bölümü çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Pendik'te 4 katlı binanın bahçe zemini çöktü

Olay, saat 11.00 sıralarında Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Toros Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamına alındığı öğrenilen 4 katlı apartmanın bahçe giriş zemininin bir bölümü bilinmeyen bir nedenle bodrum katına çöktü. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu herhangi bir tahliye yapılmadı. Zeminin çöktüğünü gören bina sahibi S.D. gözyaşlarına hakim olamadı.

"SESİN NE OLDUĞU ANLAMADIK"

Apartman sakinlerinden Erdal Soylu, "Evde çocuklarla sohbet ediyorduk. Aradan 15-20 dakika geçti. Bir ses geldi. Sesin ne olduğunu anlamadık. Yakınımızda kentsel dönüşüm var, sesin oradan geldiğini zannettik. Sonra aşağı baktık, binanın yan tarafında çökme olmuş. Yaralı yok, çöken zeminin altı boşluk. Demirler çürümüş, binadan bağımsız yapılmış. Binada sıkıntı yok. Bodrum olarak kullanılıyordu. Burası kentsel dönüşüme girdi. Ekipler inceleme yaptı, binada tahliye olmadı" dedi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçe Pendik
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