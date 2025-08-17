Pendik’te alacak verecek kavgası: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Akyazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki E.Ç. ile 48 yaşındaki S.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Taraflar arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yapılan çalışmalarda kavgaya karışan E.Ç., S.K. ve 41 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Şahısların farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır