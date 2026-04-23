Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı

Olay, 22 Nisan günü Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu belirlenen şüphelinin görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

BALKONDA SİLAHININ ŞARJÖRÜNE MERMİ DOLDURMUŞTU

Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli S.B.(44) düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA