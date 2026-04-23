HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı

Pendik'te evinin balkonunda silah şarjörüne mermi dolduran kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Nisan günü Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, evinin balkonunda silah şarjörüne mermi doldurduğu belirlenen şüphelinin görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

BALKONDA SİLAHININ ŞARJÖRÜNE MERMİ DOLDURMUŞTU

Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli S.B.(44) düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, şarjör ve 50 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Pendik silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.