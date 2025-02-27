Pendik'te ev sahipleri ile kiracıların kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kira konusunda anlaşamayan ev sahibi 2 kişi ve kiracıları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ev sahibi 2 kişinin bıçakla saldırdığı kiracı 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)
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