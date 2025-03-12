Pendik'te horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza

Olay, dün akşam 21.45 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde yaşandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir iş yerine baskın yaptı. Ekipler içeri girdiğinde 2 tane horozun dövüştürüldüğünü ve 12 kişinin de dövüşü izlediğini tespit etti. Horoz sahipleri Y.K. (48) ve Z.Y. (47) isimli şahıslara Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet suc¸undan adli is¸lem yapıldı. Mekandaki diğer 12 şahsa toplamda 132 bin lira idari para cezası kesildi. Ş.K. (71) isimli şahsa ait olan iş yeri, Pendik Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum