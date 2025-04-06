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Pendik'te korkunç kaza! Hızla gelip TIR'ın altına girdi... 4 kişi feci şekilde can verdi

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri mevkiinde hızla gelen otomobil TIR'ın altına girdi. Kağıt gibi ezilen arabada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Pendik'te korkunç kaza! Hızla gelip TIR'ın altına girdi... 4 kişi feci şekilde can verdi
Çiğdem Sevinç

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla gelen otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ORADA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda çıkarılarak Adli tıp morguna kaldırıldı. TIR'ın altından çıkarılan otomobil iise kullanılamaz hale geldi.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KAZAYLA İLİGİ AÇIKLAMA

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Videoda görüldüğü üzere bu sabah Pendik Kurnaköy gişelerde otomobilin gişelerde bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. Açıklamasını yaptı.

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KAZA KAMERADA

Pendik'de meydana gelen trafik kazası gişelerde bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin gişelerde bekleyen TIR'a çarparak altına girdiği anlar yer alıyor.

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UMMAN'DAN TATİLDEN DÖNDÜLER

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Umman'a gezmeye giden dört öğretmen, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu (63), Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73) ve Özgür Yıldız'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vahide Kalyoncu'nun futbol ve voleybol ile ilgilendiği Zonguldak Ereğli Alaplı İMKB Meslek Lisesi'nde öğretmen olduğu ve izcilik yaptığı öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tır Kuzey Marmara Otoyolu kaza
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