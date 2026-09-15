HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pendik’te korkutan iş yeri yangını

Pendik’te 8 katlı bir binanın giriş katında bulunun iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Pendik’te korkutan iş yeri yangını

Yangın, saat 07.25 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dükkan içindeki alevler bir anda büyüyünce üst katlara sirayet etti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. Yanan iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te sahte para uyarısıBilecik’te sahte para uyarısı
İznik Gölü’nde kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldıİznik Gölü’nde kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.